Bruce Springsteen y la E Street Band anuncian conciertos en Madrid y Barcelona en 2024

Bruce Springsteen y la E Street Band ofrecerán dos conciertos en el Cívitas Metropolitano de Madrid y uno en el Estadi Olímpic de Barcelona los días 12, 14 y 20 de junio de 2024, según ha anunciado ese martes la promotora Doctor Music. Los conciertos formarán parte de la gira 2024 Word Tour, que incluirá 22 actuaciones en estadios de toda Europa. Se iniciarán el 5 de mayo del próximo año en Cardiff (Reino Unido)

. Previamente, Bruce Springsteen and The E Street Band completarán una gira de 24 conciertos por Norteamérica, que abrirán el próximo 19 de marzo en Phoenix (EEUU). En Europa, la gira de The Boss y su banda pasará por Reino Unido, Irlanda, Francia, República Checa, Italia, España, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega, para acabar otra vez en el Reino Unido con un concierto en el Wembley Stadium de Londres el 25 de julio. En España, Bruce Springsteen and The E Street Band actuarán los días 12 y 14 de junio en el Estadio Cívitas Metropolitano de Madrid, ciudad por la que no pasó en su gira de este año, y el día 20 de junio volverá al Estadi Olímpic de Barcelona. Las entradas para los conciertos del 12 y 14 de junio en Madrid se pondrán a la venta el martes 7 de noviembre a las 10:00 horas. Para el concierto del 20 de junio en Barcelona, las entradas saldrán a la venta el martes 14 de noviembre a la misma hora de las otras actuacione

:

HOLAFASHION: Kylie Jenner estrena en Nueva York un vestido customizado con el escote que triunfará en 2024La empresaria ha recibido un importante premio... ¡y Timothée Chalamet no ha querido perdérselo!

Fuente: HOLAFashion | Leer más »

ABC_CULTURA: María José Solano: Julio Romero de Torres, treinta mujeres de lutoEn 2024 se cumplirán los ciento cincuenta años del nacimiento del gran artista andaluz

Fuente: abc_cultura | Leer más »

INVERTIA: Grifols gana un 98% menos hasta septiembre y confirma la venta de Shanghais RAAS en 2024La compañía arrancó la jornada bursátil al alza, liderando los ascensos del Ibex 35, con una subida del 3,56%, hasta 10,895 euros por acción.

Fuente: Invertia | Leer más »

ABC_CULTURA: Estas son las terribles predicciones de la Nostradamus de los Balcanes para 2024La vidente búlgara vaticinó catástrofes naturales pero también una esperanzadora noticia

Fuente: abc_cultura | Leer más »

EXPANSIONBOLSA: Grifols vuelve a beneficios y confirma la venta de Shanghai Raas antes de 2024La multinacional de hemoderivados Grifols volvió a beneficios en el tercer trimestre del año. La compañía liderada por Thomas Glanzmann ha presentado esta mañana unos resultados do

Fuente: ExpansionBolsa | Leer más »

CINCODIASCOM: STC espera la decisión del Gobierno sobre Telefónica en 2024 tras pedir su plácetEl Gobierno extenderá al máximo el plazo, previsiblemente, para tomar una decisión sobre la entrada saudí en la teleco

Fuente: CincoDiascom | Leer más »