Brooke Shields dice que tuvo una convulsión y se despertó con Bradley Cooper de la mano

en el momento del incidente, dijo que el ataque tuvo lugar en el restaurante L'Artusi mientras hablaba con el sumiller. Tras entrar en el restaurante,"se me caen las manos a los lados y me doy de cabeza contra la pared", contó. Shields añadió que estaba"echando espuma por la boca, totalmente azul, intentando tragarme la lengua" durante el aterrador episodio.

Lo siguiente que recuerda es que la subieron a una ambulancia con oxígeno y que"Bradley Cooper estaba sentado a mi lado cogiéndome la mano"."Pensé para mis adentros: así debe ser la muerte. Te despiertas y Bradley Cooper te dice: 'Voy a ir al hospital contigo, Brooke', y me coge de la mano", dijo, y continuó recordando:"Estoy mirando la mano de Bradley Cooper en mi mano, y pienso: 'Esto es raro y surrealista'".

Resulta que Cooper se encontraba cerca del restaurante en el momento del incidente, y apareció justo a tiempo para acompañar a Shields al hospital después de que un asistente no pudiera ponerse en contacto con su marido Chris Henchy.La actriz no se enfrentaba a la muerte, afortunadamente, y explicó que estaba bebiendo"mucha agua" sin darse cuenta de que en ese momento estaba baja en sodio.

"Inundé mi sistema y me ahogué. Y si no tienes suficiente sodio en la sangre o en la orina o en tu cuerpo, puedes tener un ataque", dijo, añadiendo que por orden del médico, su plan de tratamiento incluye comer papas fritas"todos los días".

