Britney Spears compara la tutela de su padre con una secta y revela algunas prohibiciones

Estaba bastante claro que las memorias de Britney Spears iban a traer consecuencias para muchas de las personas de su vida.

Britney afirma que buscó en la mirada de su madre, Lynne Spears, algo de apoyo, pero que no encontró ninguno y, al contrario de lo que pensaba, Lynne le "rehuyó la mirada". "En ese momento, comencé a sentir que estaba en una secta y que mi padre era el líder de esa secta. Me trataban como si yo estuviera en deuda con él", detalla.

