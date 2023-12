Brit Marling: la voz de su generación

Robert Redford la llamó, hace ya 10 años, la voz de su generación. Él le dio su primera oportunidad en el cine a Brit Marling (Chicago, 41 años), indirectamente, seleccionando sus primeras películas (Sound of My Voice y Otra Tierra) en el festival creado por el legendario actor, Sundance. Hoy, por fin, tras el éxito truncado de The OA (cancelada con mucha polémica en su segunda temporada), Marling ya no necesita presentaciones en la industria.

A pesar de que decidió coger el camino difícil, el incómodo, el que no aceptaba los estereotipos lanzados por Hollywood delante y detrás de la cámara. Colocándose en primera línea del #MeToo. Se lanzó a escribir por devoción, a contar historias y porque no encontraba ninguna que representara una visión real, compleja y justa del universo femenino. “Empecé a escribir simplemente porque no pude encontrar una forma de entrar en este negocio. No puedo interpretar un papel que me parece una representación pobre de una mujer, que va a ser un mal ejemplo para una hija, prima, amiga.





