Belén Esteban defiende a Pilar Vidal y lanza una dura crítica a Carmen Lomana: 'A ti te quieren, a otras no'

Si algo tiene claro Belén Esteban es que no piensa dejar que nadie insulte a su amiga, Pilar Vidal. Todo comenzó a raíz de un calificativo que Carmen Lomana utilizado para referirse a la periodista en una reunión del programa Espejo Público. La socialité llamó "gorda" a la valenciana y así mismo lo explicado en el plató frente a sus espectadores: "Me ha llamado gorda, que lo sepa toda España.

Ambas fueron compañeras en Sálvame, por lo que entre ellas se mantiene una bonita amistad. Así, la madrileña mandaba un mensaje lleno de cariño a su amiga: "Mi querida Pilar, estoy contigo. Si no es tu cuerpo, no opines". "A ti hay mucha gente que te quiere, a otras NO...", escribía el nuevo fichaje de Netflix a través de su cuenta de Instagram lanzando un duro mensaje a Lomana.

