Begoña Rodrigo, segunda mejor chef de verduras del mundo: Ni es ensalada, ni cocina simple

Valencia (EFE).- La chef Begoña Rodrigo, elegida esta semana segunda mejor chef de verduras del mundo, destaca que el premio demuestra la calidad de la huerta valenciana, “que no tiene parangón”, pero también la de los menús vegetales de su restaurante, que “ni son una ensalada, ni una cocina simple”, sino platos “muy pensados y con muchas horas detrás”.

Premio Discovery de España 2023, segunda mejor chef de verduras del mundo y primera de Europa, según la Guía Verde We’re Smart, que ha entregado los premios esta semana en Bruselas, Begoña Rodrigo insiste en que esta cocina “ha tenido un cierto auge que ha puesto en el mapa” a La Salita, que cuenta con unos platos que van en función de las temporadas.

“Dependemos del campo y nunca tienes el mismo género. A lo mejor tienes un plato preparado para un producto y, de repente, la noche anterior llueve, o ha habido una helada por la noche del carajo y el plato pues no sale y lo tienes que hacer con otros ingredientes, y eso es bastante interesante dentro de una cocina total”, asevera Rodrigo. headtopics.com

Además, comentando el cómo se produjo la visita del crítico que valoraba los platos, resalta que la primera vez que vino esta persona no sabían que era intolerante a la lactosa y a un par de cosas más, por lo que tuvieron que “improvisar un poco” y no sabían si “le habría gustado o no, al no haberlo podido probar antes”.

Señala Rodrigo que en esta novedosa guía no conocían aún los criterios a seguir, y que es por ello por lo que cree que este premio es “a un trabajo hecho ya durante muchísimo tiempo y que ahora ha visto su resultado”, por lo que les hace “especialmente felices”, al no haber tenido que adaptarse a unos criterios para intentar gustar. headtopics.com

