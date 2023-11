Beatriz Magro, la empresaria que lucha por dar empleo a las mujeres rurales: 'En los pueblos hay mucho machismo'

Junto a su socia y amiga Nuria Morales pusieron en pie Komvida, la bebida natural a base de kombucha que bebe la Reina Letizia -"ella esdice Beatriz-, que tiene la apariencia de una copa y que, como está realizada según un proceso de fermentación real de hojas de té con simbiosis de bacterias y levadura, mejora la digestión y nuestras defensas, y es revitalizante.

explica Magro, y que hoy trabajan para la empresa hasta alcanzar el 80% de la plantilla. No sólo ellas, también recién licencidas que han salido del pueblo y vuelven porque allí tienen trabajo. Un proceso que no ha estado exento de dificultades. Según Beatriz Magro,"el campo en Extremadura es muy masculino". Y cuando esto sucede, empezar a cobrar un sueldo, aunque parezca mentira, puede generar problemas en casa:"Una empleada cobraba más que su marido y él la maltrató por eso.y al final lo dejó a él. En los pueblos hay un machismo tremendo".

y que,"aunque suene políticamente incorrecto, trabajo mejor con mujeres, tenemos un entendimiento de la eficiencia y de las dificultades diferente, y más recursos que los hombres, me siento más cómoda con ellas. Y eso que muchas veces nos hacen creer que no trabajamos buen unas con otras, pero no es así".A esto hay que sumar las dificultades que ha encontrado Beatriz Magro para crear y hacer crecer su empresa desde Fregenal de la Sierra.

