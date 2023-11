Banca y constructoras, foco del nuevo castigo fiscal societario que preparan PSOE y Sumar

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EXPANSIONCOM: Banca y constructoras, foco del nuevo castigo fiscal societario que preparan PSOE y SumarEl documento Una nueva coalición de Gobierno progresista para España, el acuerdo político en el que PSOE y Sumar dibujan la hoja de ruta que aspiran a desarrollar en esta legislatu

Fuente: expansioncom | Leer más ⮕

EXPANSIONCOM: Banca y constructoras, foco del nuevo castigo fiscal societario que preparan PSOE y SumarEl documento Una nueva coalición de Gobierno progresista para España, el acuerdo político en el que PSOE y Sumar dibujan la hoja de ruta que aspiran a desarrollar en esta legislatu

Fuente: expansioncom | Leer más ⮕

INVERTIA: La banca hace frente común contra el impuesto que PSOE y Sumar ampliarán: advierte de menos crédito a largo plazoBotín señala que que si se ponen muchos impuestos 'la gente se marcha', mientras que otros banqueros alertan del daño para la inversión en España.

Fuente: Invertia | Leer más ⮕

INFORMATIVOST5: PSOE y ERC alcanzan un acuerdo sobre una futura ley de amnistíaInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 | Leer más ⮕

CINCODIASCOM: La banca demanda a Sandra Ortega por la quiebra de Room MateDeutsche Bank, Banca March, Société Générale, Bankinter y Abanca pone el foco en un crédito de 140 millones

Fuente: CincoDiascom | Leer más ⮕

A3NOTICIAS: El aviso de Repsol sobre 2 grandes proyectos por el pacto PSOE-Sumar: 'Tienen que estar en 'stand by&La compañía ha asegurado que no se irán de España como sí hizo Ferrovial, pero mandan un aviso a la coalición progresista.

Fuente: A3Noticias | Leer más ⮕