¡Atento! Es posible que tu ayuntamiento te vaya a subir los impuestos y las tasas

Otros parece que han decidido hacerlo de una tacada, como Sabadell, donde el coste para los vecinos será de más del doble ya desde el año que viene. Estoy alquilado, ¿la tendría que pagar?Hay gobiernos municipales que no tienen tasa de basura y que todavía no han anunciado ninguna, como el Ayuntamiento de Madrid. Al ser preguntado por laSexta, ha confirmado que en 2024 no se creará dicha tasa, aunque dejando abierto el escenario para 2025.

CNNEE: El mundo del deporte también celebra Halloween | VideoTe presentamos a algunos de los deportistas que se unieron a los festejos de Halloween. LeBron James, Robert Taylor, Chari Hawkins y Charles Leclerc son | Deportes | CNN

20M: Consejos para elegir el mejor ordenador portátil para tus hijos según su edadLos padres y madres deben tener en cuenta las características técnicas de los ordenadores portátiles a la hora hora de comprar uno. Algunos de los rasgos son la batería, la pantalla, el procesador o la tarjeta gráfica, entre otros.

İNFORMATİVOST5: Consejos para conseguir el mejor espacio para teletrabajar en casaInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

SPORTLİFE_ES: ¿Cuál es mejor proteína para el día y cuál para la noche?Dentro del mercado de las proteínas hay mucho dónde elegir pero por ayudarte podríamos simplificar en que vas a encontrar proteínas tipo whey, obtenidas del suero lácteo, o caseinato cálcico, que tiene su origen también en la leche pero con características muy diferentes.

CİNCODİASCOM: Repsol congela dos grandes proyectos industriales en País Vasco tras criticar el entorno regulatorioEl presidente de Petronor destaca la necesidad de un marco “no solo amable, sino previsible”

20M: La primera reacción de Álvaro de Luna tras su ruptura con Laura EscanesEl cantante ha dejado un guiño a su expareja durante uno de sus últimos conciertos en Italia.

