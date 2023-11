Aston Martin desmiente los rumores y asegura que Alonso seguirá en 2024

"No es tan blanco o negro, 'Checo' tiene contrato para el año que viene, y nuestra intención es que esté en el coche en 2024, le daremos todo el apoyo que necesite para asegurar el segundo puesto, pero no hay ninguna decisión de que esté fuera si no puede hacerlo. Tendrá todo el apoyo para conseguir algo que nunca hemos hecho ", recoge el portal web antes mencionado.

SEXTANOTİCİAS: Red Bull zanja la cábala de Fernando Alonso y confirma a 'Checo' Pérez para 2024Helmut Marko, asesor de Red Bull, ha confirmado que el mexicano seguirá siendo el compañero de Max Verstappen en 2024 después de que se haya hablado mucho de Fernando Alonso y Daniel Ricciardo para sustituirle.

ABC_CULTURA: Bruce Springsteen actuará en Madrid y Barcelona en junio de 2024 en una nueva gira europeaBruce Springsteen and The E Street Band ha anunciado conciertos en Madrid y Barcelona en junio de...

YO_DONA: Bruce Springsteen actuará en Madrid y Barcelona en junio de 2024Bruce Springsteen regresará a España en el verano de 2024 para ofrecer tres conciertos junto a la E Street Band. Será los días 12 y 14 de junio en el Estadio Cívitas...

