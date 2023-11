Assassin's creed Mirage, los mil aromas de Bagdad

El califato abasí trasladó la capital de Damasco a una nueva urbe a las orillas del río Tigris en el año 762. Su objetivo era distinguirse de los omeyas, que cruzaron el continente para establecerse en Córdoba y se negaron a pagarles tributo, y convertirse en un nodo comercial de primer orden, con acceso al océano Índico y enmarcado en la ruta de la seda. En el centro, la ciudad redonda, con un diseño urbano de inspiración sasánida.

Del líder revolucionario Ali Ibn Mohammed, a los hermanos Banu Musa y sus invenciones mecánicas, pasando por la celebrada poetisa de la corte Arib Al-Ma’muniyya y el literato Al-Jahiz, que encarga a Basim reunir algunas de las historias más celebradas de la época, como las fábulas de Calila y Dimna que siglos después mandó traducir Alfonso X.

