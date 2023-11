Ascienden a 8.796 los palestinos muertos por ataques israelíes, según el Ministerio de Salud de Gaza

La titular de Defensa ha indicado que todo está preparado para el caso de que ciudadanos españoles puedan salir de Gaza por el paso fronterizo de Rafah y necesiten ser evacuados. Reporteros sin Fronteras denuncia a Israel y Hamás ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra contra periodistas

También se alude a la “destrucción intencionada, total o parcial” de las sedes de más de 50 medios de comunicación en Gaza, explica RSF en un comunicado este miércoles. La huelga incluye el “cierre de universidades, bancos y tiendas, así como llamados a intensificar la confrontación con la ocupación en todos los frentes, en defensa del pueblo palestino, su sagrado derecho a la libertad y la independencia”, ha indicado Wafa.

La indignación entre los palestinos aumentó el martes tras un ataque del Ejército israelí con misiles de una tonelada contra el campo de refugiados palestinos de Yabalia, al norte de la Franja, en el que murieron al menos 145 personas según fuentes hospitalarias gazatíes, una de las agresiones más letales cometidas por Israel.

El sábado, el magnate Elon Musk dijo en la red social X (antes Twitter), de su propiedad, que la red Starlink de satélites de internet de banda ancha iba a apoyar la conectividad en Gaza. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se ha dirigido al Ejército de su país este miércoles, con los ataques en Gaza cada vez. Netanyahu ha augurado una “guerra larga” y ha lamentado la muerte de los soldados: “Nuestros soldados han caído en la más justa de las guerras”.

