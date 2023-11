Así son todas las bajadas de impuestos en Madrid para 2024

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EXPANSIONCOM: Así son todas las bajadas de impuestos en Madrid para 2024La Comunidad de Madrid hizo ayer la puesta de largo del proyecto de presupuestos de Isabel Díaz Ayuso para 2024, los primeros de la nueva legislatura, cuyo objetivo es que sean una

Fuente: expansioncom | Leer más ⮕

EXPANSIONCOM: Así son todas las bajadas de impuestos en Madrid para 2024La Comunidad de Madrid hizo ayer la puesta de largo del proyecto de presupuestos de Isabel Díaz Ayuso para 2024, los primeros de la nueva legislatura, cuyo objetivo es que sean una

Fuente: expansioncom | Leer más ⮕

20M: Bruce Springsteen actuará en Madrid y Barcelona en junio de 2024La gira europea llegará el 12 y 14 de junio al Metropolitano de Madrid y el 20 junio al Estadi Olímpic de Barcelona.

Fuente: 20m | Leer más ⮕

ELDIARIOES: Bruce Springsteen actuará en Madrid y Barcelona en junio de 2024La promotora Doctor Music ha añadido 22 conciertos a la gira mundial de Bruce Springsteen, haciendo que el músico recale en dos fechas en Madrid (12 y 14 de junio) y una en Barcelona en el año próximo, 2024. Los conciertos de la capital se celebrarán en el estadio Metropolitano y el de Barcelona en el Estadi Olímpic.

Fuente: eldiarioes | Leer más ⮕

YO_DONA: Bruce Springsteen actuará en Madrid y Barcelona en junio de 2024Bruce Springsteen regresará a España en el verano de 2024 para ofrecer tres conciertos junto a la E Street Band. Será los días 12 y 14 de junio en el Estadio Cívitas...

Fuente: yo_dona | Leer más ⮕

ABC_CULTURA: Bruce Springsteen actuará en Madrid y Barcelona en junio de 2024La nueva gira europea llegará el 12 y 14 de junio al Estadio Civitas Metropolitano y el 20 junio al Estadi Olímpic

Fuente: abc_cultura | Leer más ⮕