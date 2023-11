Así se vive la festividad del Día de Muertos en un panteón de la Ciudad de México | Video

Esta celebración tiene sus raíces en la época prehispánica, y consiste en la creencia de que por estas fechas nuestros difuntos regresan con nosotros para compartir con quienes amaron en vida. Lo que vemos ahora es un sincretismo entre rituales católicos y prehispánicos, que se refleja en el colorido altar de muertos, las flores de cempasúchil, el papel picado, las calaveritas y el pan de muerto. Natalia Cano tiene los detalles.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CNNEE: The Warning festeja 10 años de música en la Ciudad de MéxicoComo parte del 'Error World Tour', The Warning, banda originaria de Monterrey, festejó su décimo aniversario con un en la Ciudad de México.

Fuente: CNNEE | Leer más ⮕

CNNEE: México actualiza a 46 la cifra de muertos tras el paso del huracán OtisEl Gobierno de México elevó a 46 el número de muertos en el estado de Guerrero tras el paso del huracán Otis.

Fuente: CNNEE | Leer más ⮕

ABC_CULTURA: Productores de papel picado dan color al Día de Muertos de MéxicoPuebla (México), 31 oct (EFE).- El municipio de Huixcolotla, en el centro de México, se ha convertid...

Fuente: abc_cultura | Leer más ⮕

ABC_CULTURA: El pueblo productor de papel picado comienza a dar color al Día de Muertos de MéxicoPuebla (México), 31 oct (EFE).- El municipio de Huixcolotla, en el centro de México, se ha convertid...

Fuente: abc_cultura | Leer más ⮕

ABC_CULTURA: Más de 120 calaveras componen la mayor exhibición pública del Día de Muertos en MéxicoPuebla (México), 1 nov (EFE), (Imágenes: Gabriela García Guzmán).- Más de 120 calaveras conforman ?M...

Fuente: abc_cultura | Leer más ⮕

ABC_CULTURA: 30 mexicanas relevantes protagonizan el ‘Altar de los muertos’ de la Casa de México en MadridMadrid, 1 nov (EFE). (Imágenes: Santiago Castro).- Treinta mujeres que han hecho historia en México ...

Fuente: abc_cultura | Leer más ⮕