Así se distribuyen por comunidades autónomas los migrantes alojados en la red de acogida estatal

Vidas tras los números: las víctimas de la ofensiva israelí en Gaza convertida en "castigo colectivo" contra la población“10 años bastan”: un manifiesto en la jura de Leonor anuncia movilizaciones en el aniversario de la coronación de Felipe VILeonor solemniza la continuidad de la Corona el mismo día que se da por descontada la de Sánchez en el GobiernoEl paso fronterizo entre Gaza y Egipto se abre por primera vez para evacuar a un número...

Considerar la inmigración como una amenaza “es un error tremendo”, según un alto mando de Seguridad Nacional¿La princesa Leonor varada en la Constitución?A juicio un hombre acusado de drogar y abusar de una mujer en Tenerife

Condenan a la Sanidad canaria a pagar la operación de faloplastia a una persona trans. El Gobierno de Canarias tendrá que abonar al afectado algo más de 20.000 euros que es lo que le costó la operación en una clínica privada al no ofrecerle la Seguridad Social una alternativa.

El español llega a los 600 millones de hablantes pero pelea a la contra por los hijos y nietos de la inmigración en EEUU. Luis Alemany (Las Palmas de Gran Canaria, 1977) es periodista. Estudió Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid e Historia en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En 2002 empezó a trabajar en el diario EL MUNDO. Desde 2004 escribe en su sección de Cultura. Fue fundador del suplemento 'La Esfera de Papel'.

Athenea del Castillo, revulsivo de la selección española. La delantera del Real Madrid logró un doblete para completar la goleada de España contra Suiza en Zúrich. La futbolista canaria salió desde el banquillo en la segunda mitad del partido y consiguió un gol de cabeza a pase de Alexia Putellas y otro tras asistencia de Salma Paralluelo.

El PP considera el acuerdo de Sánchez con ERC 'una rendición: la de la dignidad de los españoles'. El PP ha considerado que el acuerdo anunciado el martes por la noche entre el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, sobre el contenido de ley de la amnistía es 'una rendición: la de la dignidad de los españoles'. 'PSOE y ERC llegan a un acuerdo con nocturnidad y amnistía.

El PSOE visita a Puigdemont para cerrar su apoyo en la investidura. El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se ha reunido este lunes con el ex president Carles Puigdemont en las dependencias que los diputados de Junts per Catalunya/Lliures per Europa tienen en el Parlamento Europeo.

