Así justifica Imanol Arias su deuda de tres millones con Hacienda: 'Pagaba mis impuestos con una fórmula

Imanol Arias estará, a partir de las 15:30h, en Más Vale Sábado para hablar con Boris Izaguirre sobre temas de actualidad, pero también da su opinión sobre la amnistía. El actor, también se ha abierto en canal sobre sus problemas con Hacienda.

Y, es que, debe más de tres millones al fisco: "Tres millones es la cantidad resultante con todas las multas". "Mi problema es que pagaba mis impuestos con una fórmula que no me corresponde, por lo visto", se sincera en esta entrevista, en la que deja claro que no se siente "culpable", pero "sí responsable".

