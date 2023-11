Así hablaba Matthew Perry con sus fans sobre el consumo de alcohol y drogas: 'Nadie sobrevive a eso'

Matthew Perry, el actor que se gano el corazón de millones de personas interpretando a Chandler Bing en la aclamada serie 'Friends', ha muerto a las 16:00, hora estadounidense, en su jacuzzi. Perry llevaba años batallando contra sus múltiples adicciones y contra una profunda depresión y cuadros de ansiedad. El actor mantenía una conversación transparente y fluida con sus fans, que lo consideran como un de los máximos iconos de toda una generación.

Los médicos le dijeron a mi familia que tenía un 2% de posibilidades de vivir", explicó en una entrevista concedida a 'People'. Su primer contacto con la famaPerry saltó al estrellato con la serie 'Friends'. Sin embargo, el éxito abrumador y la atención masiva que atraía fue algo repentino e inesperado que el actor no supo gestionar.

