Así ha celebrado Kim Kardashian Halloween: la terrorífica decoración de su mansión que bien merece un tour

Kim Kardashian también ha mostrado su terrorífica decoración con calaveras, brazos amputados, ojos fuera de las cuencas, cuervos y siniestros muñecos. "Suele ser una de las casas más aplaudidas en Los Ángeles. De hecho, hay incluso tours en los que puedes ver cómo han decorado los famosos sus casas, con calabazas con sus rostros", cuenta Tatiana Arús.

PEOPLEENESPANOL: Kourtney Kardashian se disfraza de su hermana Kim embarazada para Halloween, ¿homenaje o burla?La hermana mayor del clan ha aprovechado su avanzado estado de embarazo para recrear uno de los looks icónicos de su hermana en medio de fuertes rumores de enfrentamiento.

EXPANSIONBOLSA: Halloween llega a los mercados: los seis gráficos más terroríficosCon niveles persistentes de inflación y crecientes signos de debilidad en la economía mundial, 2023 ha sido un año aterrador. También en los mercados, principalmente por el efecto

SEXTANOTICIAS: De Lobezno a 'Leatherface': así son los increíbles disfraces de Halloween de los zapeadoresLos zapeadores nos sorprenden con sus mejores disfraces para celebrar Halloween, desde el protagonista de la famosa película 'La naranja mecánica' a la teniente Ripley de 'Alien'. Puedes verlo en este vídeo de Zapeando.

PEOPLEENESPANOL: Kim Kardashian presenta un revolucionario y polémico sujetador ¡tienes que verlo!La marca de prendas moldeadoras SKIMS, de Kim Kardashian, ha presentado un nuevo sujetador con pezones marcados incluidos. ¿Te atreverías a llevarlo?

20M: Kim Kardashian inventa el primer sujetador con pezón incorporado: 'Siempre parecerá que tienes frío''Hay días duros, pero estos pezones lo son más', dice la empresaria en el vídeo promocional, que ya ha suscitado una gran cantidad de vídeos y memes.

