Así fueron las minuciosas negociaciones para llegar a un acuerdo que permita a los extranjeros salir de Gaza

Antes del miércoles, hubo varios momentos en los que los funcionarios estadounidenses pensaron que podrían sacar a los estadounidenses, y el Departamento de Estado les había aconsejado que consideraran avanzar hacia el cruce. Al final fracasaron, lo que generó frustración, miedo y confusión para los cientos de ciudadanos estadounidenses atrapados en Gaza.

“Estamos tratando con Israel, Egipto y Hamas, y no estamos hablando directamente con Hamas. Egipto puede enviar mensajes a Hamas, Qatar puede enviar mensajes a Hamas. Pero puedes imaginar lo difícil que es cada pequeña cosa, cada detalle de esto es complicado”, dijo la semana pasada un portavoz del Departamento de Estado.

Sin embargo, Estados Unidos apoyó permitir que los civiles heridos partieran y buscaran atención médica, y una parte importante de los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos se centraron en convencer a Israel de que aceptara una lista de personas heridas que podrían irse, afrmó el funcionario.

Era Hamas, según funcionarios estadounidenses, el que estaba obstruyendo cualquier movimiento. El portavoz del Departamento de Estado, Matt Miller, dijo la semana pasada que “en ocasiones, Hamas no tenía a nadie allí vigilando la estación fronteriza” y “en otras ocasiones, hemos visto a combatientes de Hamas activamente allí, con armas, impidiendo que la gente se acercara al cruce”.

Aún así, durante el fin de semana, parecía que se podría llegar a un acuerdo. El domingo, Biden volvió a hablar por teléfono con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el-Sisi para discutir los detalles de un posible acuerdo, informaron funcionarios a CNN.

