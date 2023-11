Así fue la propuesta de Manolo Sanchís que Miguel Bosé denegó: 'No quise para protegerles'

"Quiero que el programa sea un éxito", se justificó gracioso, aclarando que no cantaba bien. Tanto fue así, que acabó revelando una anécdota desternillante acerca del tema. "Unos futbolistas y yo le propusimos un par de proyectos", comenzó a relatar. "Uno de ellos tenía que ser sí o sí en la plaza de toros de Las Ventas", adelantó.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ABC_CULTURA: Dentro del corazón de Miguel Bosé en 'El musical de tu vida'ABC se adentra en el rodaje del programa y pasa el día junto a Sobera y el equipo artístico para ver en primicia la entrevista con el cantante

Fuente: abc_cultura | Leer más ⮕

20M: Miguel Bosé cuenta sus experiencias más locas con sus fans: 'Me encontré a una desnuda''Me las encontraba dentro de los armarios o en la cama del hotel', aseguró el cantante sobre sus seguidoras.

Fuente: 20m | Leer más ⮕

20M: La reacción de Ana Obregón a si el padre de Miguel Bosé la acosó cuando eran novios: 'Respeto a los que ya no están''Sabía que me ibas a preguntar', expresa la actriz, que rechaza hablar de ello durante una entrevista en TV3.

Fuente: 20m | Leer más ⮕

ABC_CULTURA: Abre al público en Florencia la sala secreta donde Miguel Ángel se encerró huyendo del PapaSe cree que el artista estuvo escondido allí durante cuatro meses en 1530, para escapar de un castigo del Papa

Fuente: abc_cultura | Leer más ⮕

CINCODIASCOM: Zegona confirma la compra del total de Vodafone España por 5.000 millonesJosé Miguel García, ex CEO de Jazztel y Euskaltel, será el consejero delegado

Fuente: CincoDiascom | Leer más ⮕

20M: Miguel Ángel Muñoz aprendió cuidados paliativos para 'acompañar' a su tata y habla de su duelo: 'Es tremendamente difícil'El actor revela su dura experiencia en el acompañamiento al duelo: 'Otra cosa es vivirlo'.

Fuente: 20m | Leer más ⮕