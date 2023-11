Así fue el momento en el que Tchouaméni se lesionó en el Clásico: jugó siete minutos con una fractura en el pie

El Real Madrid no podrá contar con Aurélien Tchouaméni durante los próximos dos meses tras fracturarse el segundo metatarsiano del pie izquierdo durante el Clásico ante el Barça. Una baja sensible para Carlo Ancelotti ahora que el francés había comenzado a afianzarse en su once.

Nadie pareció percatarse de ello durante el duelo, pues el jugador se lesionó en una acción completamente fortuita: al contener a Gavi para liberar a Modric de la presión y asegurar la posesión para el Madrid. Era el minuto 87 y Tchouaméni se agachaba con gesto de dolor, llegando incluso a palpar la zona. Pero no hubo sustitución.

Tchouaméni se lesiona dos meses en el clásicoReal Madrid | Tchouaméni se lesiona dos meses en el clásico Leer más ⮕

Tchouaméni sufre una fractura en el pie izquierdo: puede estar fuera dos mesesEl futbolista del Real Madrid se ha lesionado el segundo metatarsiano en el choque ante el Barça. Leer más ⮕

LaLiga detecta insultos racistas en el Clásico y ya prepara la denunciaLaLiga detectó este sábado insultos racistas por parte de varios aficionados culés durante el partido jugado entre FC Barcelona y Real Madrid en el Estadi... Leer más ⮕

Insultos racistas a Vinícius en El Clásico de Montjuic: 'Puto mono, puto mono'Nuevo episodio racista contra Vinícius en El Clásico: gritos de 'mono' de la grada del Lluís Companys. Leer más ⮕

Bellingham gana el clásico a capela frente a un Barça dominadorLicenciado en Ciencias de la Información por la UAB, lleva más de 30 años dedicado a la información deportiva. Ha trabajado en La Vanguardia, en Barcelona, y EL MUNDO, en Madrid. Ha cubierto ochos Juegos Olímpicos y ocho Mundiales de fútbol. Es doctor en Derecho Deportivo y ha sido profesor de grado y de máster en diferentes universidades. Leer más ⮕

Mick Jagger y Ronnie Wood acaparan las miradas del Clásico desde BarcelonaInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco. Leer más ⮕