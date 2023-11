Así es trabajar con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH)

Las versiones en Shrinky Dinks de los medicamentos de Willingham sirven de decoración. Crédito: Brook Joyner/CNN La familia juega un papel clave para el diagnóstico y tratamiento del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, TDAH

La atención plena es otra habilidad en la que confío, así que ahora estoy aflojando la mandíbula, lanzando miradas a las hojas verdes del exterior en un intento por calmar mi mente y devolverla a la tarea que tengo entre manos, que no es recoger la ropa limpia o coger una bolsa de basura, sino prepararme para hacer esas cosas. Un consejo habitual para las personas con TDAH es dividir una tarea en partes manejables: levantarse. Bajar las escaleras. Abrir la secadora.

Si empezara ahora, todo el asunto de la ropa me llevaría unos cinco minutos, y me quedaría atónita por el poco esfuerzo que me supone, como si fuera la primera tarea que realizo en mi vida y ahora poseyera una solución secreta nunca antes considerada, que es simplemente hacerla. Los expertos te dicen que imagines lo bien que te sentirías al realizar la tarea.

Tardé años en conseguir la combinación adecuada de apoyo que me ayuda a mantener a la bestia dormida mientras hago mi trabajo. Es un delicado equilibrio de disciplina personal, intencionalidad, comunicación abierta, medicamentos recetados y optimismo implacable y desquiciado. El último ingrediente parece trillado pero es necesario para cualquiera que luche con una diferencia de aprendizaje.

