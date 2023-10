Así es el procedimiento de acogida humanitaria para los migrantes

Feijóo ha dicho que "el Gobierno está metiendo a los inmigrantes en aviones y dejándolos en paradas de autobús" y lo ha afirmado así "por ser educado". Un equipo de laSexta Clave ha llamado al Partido Popular para que diera casos que sustentaran las palabras de su presidente.

No obstante, se está haciendo lo habitual: trasladar de manera humanitaria a inmigrantes desde Canarias hasta la Península porque las islas no deben ser un lugar de internamiento de extranjeros, porque la inmigración es una cuestión nacional, no de las Islas Canarias. Cuando llegan los inmigrantes pasan por un centro médico y por un centro policial.

