Así es el 'megadespliegue' de buques y cazas que EEUU está efectuando en Oriente Próximo en previsión de una guerra total en la región

Los Merkava IV, los tanques del Ejército de Israel, realizaron en la madrugada del jueves una breve incursión en la Franja de Gaza. Desde que Israel declaró la guerra a Hamás el 7 de octubre, las tropas israelíes han realizado varias breves irrupciones en el norte de la Franja, mientras sostienen sus constantes bombardeos, que han matado a más de 6.500 personas, según el Ministerio de Sanidad del gobierno de Hamás.

Es por eso que, según el Journal, EE UU se está apresurando a desplegar casi una docena de sistemas de defensa aérea en la región. Su misión sería establecer una presencia amplia y visible que disuada a Hizbulá, Irán u otros de entrar en acción. "Nos estamos preparando para esta escalada, tanto en términos de defensa de nuestras fuerzas como de respuesta decisiva", ha dicho el portavoz del Pentágono.

