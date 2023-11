Así cambió la seguridad de los presidentes de EE.UU. tras el asesinato de Kennedy: "Fue un antes y un después". El énfasis en la Inteligencia no impidió que se produjeran atentados contra Ford y Reagan. Hubo un cambio fundamental en la protección de los presidentes de Estados Unidos. El Servicio Secreto se expandió; la detección de amenazas se convirtió en una prioridad; y se abandonaron los coches abiertos, entre otras medidas.

La tecnología también ha evolucionado, por lo que la protección presidencial es hoy muy diferente. Según el historiador de la Universidad de Columbia, a pesar de eso, el gobierno federal era ingenuo en la protección del presidente. Hasta 1963 no hubo un movimiento para crear un Servicio Secreto proactivo y más efectivo. El Servicio Secreto fue creado en 1865, el mismo año en que fue asesinado Lincoln. Pero su principal función era combatir el fraude monetario, no la protección del presidente. "Entonces no era la persona más poderosa del mundo, era el primer ciudadano, pero un ciudadano más", explica





