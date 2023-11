Arrestan a una mujer en Australia por la muerte de tres personas con setas venenosas

Los cuatro comensales se sintieron gravemente enfermos y al día siguiente fueron ingresados en un hospital, donde tres de ellos murieron entre el 4 y el 5 de agosto pasado. Al momento del deceso, Gail y Don Patterson tenían 70 años, mientras que Heather Wilkinson, 66. Por su parte, el pastor Wilkinson, de 69 años, fue dado de alta el pasado 23 de septiembre.

