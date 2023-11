Arrestan a cientos de personas por venta ilegal de armas y narcotráfico en Puerto Rico | Video

La Policía de Puerto Rico llevó a cabo un operativo en el que arrestó a cerca de 380 personas a través de 76 localidades de la isla por delitos relacionados con el narcotráfico y la venta ilegal de armas de fuego. El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos también participaron en el operativo.

