Argentina: las mujeres trans torturadas y violadas por la policía durante el régimen militar que solo pudieron dar su testimonio 40 años después del regreso de la democracia

Las mujeres trans torturadas y violadas por la policía durante el régimen militar en Argentina (que solo pudieron dar su testimonio 40 años después del regreso de la democracia)

En la pausa cuenta que es una tarde gris pero sin lluvia en los alrededores de su casa ubicada en el municipio de Tigre, unos 30 kilómetros al norte de Buenos Aires, la capital argentina. Frank Ospina, el migrante colombiano que rogó que lo enviaran a su país pero murió en un centro de detención de Reino Unido

Desapariciones forzadas: los casetes que me permitieron conocer las voces de mis padres secuestrados y desaparecidos en Argentina cuando yo era una bebé Distintos organismos de derechos humanos señalan que cerca de 400 personas de la comunidad LGTBQ+ fueron víctimas de la represión militar.que eran víctimas del aparato represivo de los militares, muchas pensaron que se trataba de una redada más a las que las tenía acostumbrada la policía. headtopics.com

“La imagen que más me queda es que cuando llegué había una chica sola, como si la hubieran apaleado, en una esquina. Tenía una expresión como si la hubieran abandonado allí”.“A nosotras nos perseguían para disciplinarnos por nuestra identidad. Éramos una plaga que debían exterminar", le dijo a BBC Mundo Carla Fabiana Gutiérrez, detenida en el pozo de Banfiel en 1978.

“Yo no entendía nada. Era la primera vez que alguien me pegaba. Me humillaron todo el tiempo que estuve allí y yo no sabía por qué”.Todas estas declaraciones ante la justicia se dieron en el pasado mes de abril. headtopics.com