Antidopaje oculta positivo de velocista de la selección nacional

Antidopaje oculta desde 2019 el positivo de un velocista de la selección nacional Patrick Chinedu Ike siguió compitiendo pese a haber dado positivo por anabolizantes en 2019. Solo una investigación interna del Ministerio obligó a Antidopaje a iniciar el procedimiento en noviembre de 2023Patrick Chinedu Ike , un velocista nacido en Nigeria pero con pasaporte español y que ha competido internacionalmente con la selección nacional, según una investigación de elDiario.es.

Chinedu dio positivo por anabolizantes en un control en julio de 2019. Sin embargo, la Celad no le abrió expediente hasta noviembre de 2023 y solo lo hizo después de una investigación interna del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, del que depende. Durante este tiempo ha seguido compitiendo con normalidad. El atleta asegura no tener información y la Celad no entra valorar este caso, aunque, consultada por este diario, admite retrasos en la tramitación de los expedientes. El de Chinedu Ike es el último episodio de la cascada de irregularidades que azotan a la Cela





