Angelina Jolie se pronuncia a favor de Palestina y de un alto el fuego de Israel

Casi como cualquier estrella de Hollywood, a la hora de pronunciarse sobre el conflicto de Israel y Palestina, Angelina Jolie ha comenzado su primer comunicado sobre lo que está ocurriendo con un mensaje condenando el ataque de Hamás de comienzos de octubre. Sin embargo, a continuación, ha afirmado que la respuesta en Gaza no tiene justificación alguna.

"Pero eso no puede justificar la pérdida de vidas inocentes en los bombardeos de Gaza porque no tienen otro sitio al que ir, ni acceso a comida ni agua, ni la posibilidad de ser evacuados y ni siquiera el derecho humano básico de cruzar la frontera para ser refugiados", agrega Angelina. "Debido a mi trabajo con refugiados durante 20 años, me he centrado en las personas desplazadas por cualquier tipo de violencia.

