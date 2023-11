Andy & Lucas anuncian una gira de despedida antes de tomar un descanso

Llevo todo el día con un pellizco en el estómago. Hace cinco años tomé las riendas empresariales de Andy y Lucas y me gusta llevarlo todo al detalle. Hace unos años me empezaron a dar unos mareos. Llevo un válvula y creo que lo mejor es bajar un poco el ritmo'. Así expresó Lucas en El Hormiguero la decisión de parar y dejar por el momento el grupo Andy & Lucas. 'Según esto, lo mejor es bajar un poco el ritmo y hacer una gira de despedida para nuestro público', comentó Lucas.

Su compañero Andy añadió: 'No es separarnos, es tomarnos un descanso sin saber si volveremos porque su salud es lo primero, pero queremos despedirnos por todo lo alto'. Los artistas anunciaron las fechas de los cuatro conciertos que harán en Sevilla, Cádiz, Barcelona y Madrid, lo últimos como dúo musical después de dos décadas. Andy ha aclarado que no se trata de una separación, sino de 'un descanso' del que no saben si volverá

