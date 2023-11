Alec Baldwin y su esposa consideran hacer un reality show

"Para mí todo gira en torno a mi familia", explicó."Lo he intentado de verdad en los últimos años, una vez que tuvimos cinco y luego seis, y luego siete hijos, no puedo ir a ningún sitio durante mucho tiempo".

Los Baldwin son padres de Carmen, de 10 años, Rafael, de 8, Leonardo, de 7, Romeo, de 5, Eduardo, de 3, Lucía, de 2, e Ilaria, de 1. El actor produjo algunas carcajadas cuando contó que se volvió hacia su mujer y le dijo:"Te das cuenta de que no vamos a ganar un centavo en este viaje, ¿verdad?".

"Los programas que hemos considerado y las ideas que hemos escuchado, e incluso uno o dos propuestas que hemos hecho sobre nuestra familia y ese programa de reality para poder quedarnos en casa y trabajar desde casa", dijo."Estoy desesperado por trabajar desde casa".

Los cargos de homicidio involuntario fueron desestimados contra Baldwin a principios de este año, con los fiscales diciendo en un comunicado en el momento en que no podían"proceder bajo las limitaciones de tiempo actuales y sobre los hechos y las pruebas entregadas por las fuerzas del orden en su forma actual" debido a"nuevos desarrollos" en el caso.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

20M: Cómo hacer disfraces caseros de última hora para HalloweenDesde los más típicos a los más sorprendentes. ¡No te quedes sin fiesta en esta noche del terror!

Fuente: 20m | Leer más ⮕

YO_DONA: Leonor jura 'cumplir y hacer cumplir la Constitución' y renueva la vigencia de la monarquía parlamentariaSantander, 1988. Licenciada en Comunicación Periodística por la Universidad Católica Argentina, cursó el máster de Periodismo ABC-UCM. Tras trabajar en la sección Gente & Estilo de ABC y pasar por Vanitatis, entró en EL MUNDO en 2015.

Fuente: yo_dona | Leer más ⮕

20M: Los Javis podrían hacer un spin-off de 'Paquita Salas' centrado en Noemí ArgüellesLos creadores de 'La Mesías', disponible en Movistar Plus+, sorprenden al afirmar que tienen en mente una posible historia propia sobre el personaje de Yolanda Ramos, uno de los más queridos de la serie de Netflix.

Fuente: 20m | Leer más ⮕

EXPANSIONBOLSA: Cuánto debería caer la Bolsa para hacer caso a los tipos de interésDesde sus máximos veraniegos, las bolsas han vivido un ajuste (10% en Estados Unidos, cerca del 8% en España) que hace confiar a algunos analistas en un rebote durante el final de

Fuente: ExpansionBolsa | Leer más ⮕

EXPANSIONCOM: Cuánto debería caer la Bolsa para hacer caso a los tipos de interésDesde sus máximos veraniegos, las bolsas han vivido un ajuste (10% en Estados Unidos, cerca del 8% en España) que hace confiar a algunos analistas en un rebote durante el final de

Fuente: expansioncom | Leer más ⮕

CINCODIASCOM: Sacyr y FCC cierran sus operaciones de antes del verano para hacer caja con los serviciosValoriza Servicios Medioambientales pasa a manos de Morgan Stanley y FCC Medio Ambiente cede un 24,99% de su capital al fondo CPPI

Fuente: CincoDiascom | Leer más ⮕