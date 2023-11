Alcaraz se mostró "decepcionado con el nivel" que tuvo y reconoció que se esperaba "dar más en la pista", lo que le lleva a pensar que tiene "muchas cosas que mejorar" si quiere cerrar bien el año en el Masters de Turín que reúne a los ocho mejores del año. "Mi tenis precisa de un nivel físico alto, pero de movilidad, de rapidez, me ha faltado mucho. Me he sentido lento", admitió Alcaraz.

: