Alberto Núñez Feijóo se convierte en el nuevo jefe de la oposición en España

Yo he venido aquí para ganar y para gobernar si no, no hubiera venido. Con esta promesa y contundencia se dirigió Alberto Núñez Feijóo al Partido Popular de inicios de 2022, cuando atravesaba su peor crisis interna tras la salida de su líder. Fue aplaudido, arropado y avalado por la gran mayoría. Un año y medio después, el presidente popular ha logrado su primer objetivo: ganar las elecciones del pasado 23-J.

Sin embargo se ha quedado a medio camino, al no haber formado gobierno ante la falta de apoyos parlamentarios. Por lo contrario, el socialista Pedro Sánchez, con menos votos, sí ha conseguido el respaldo con el que este jueves salió reelegido presidente. Lo que convierte a Feijóo en el nuevo jefe de la oposición: no estaba en sus planes, pero ahora asume su nuevo rol 'sin agachar la cabeza' y decidido a canalizar el descontento popular. Así se lo hizo saber a Pedro Sánchez, el día antes de la votación de su investidura. 'Lideraré la oposición ante el mayor ataque al Estado de Derecho pudiendo mirar a la cara a los españoles

