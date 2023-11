Al menos dos muertos y más de 7.500 hectáreas afectadas por los incendios forestales en Australia | Video

500 hectáreas arden sin control en Australia, dejando al menos dos personas muertas y decenas de casas reducidas a cenizas. Según la agencia Reuters, se ha ordenado la evacuación de los residentes de Queensland debido al fuego.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ABC_TECNOLOGIA: Más veloces, más potentes, más eficientes: Apple presenta sus nuevos procesadores M3Fabricados con tecnología de 3 nanómetros, la firma presentó, de una sola vez, los modelos M3, M3 Pro y M3 Max

Fuente: abc_tecnologia | Leer más ⮕

CNNEE: Tres muertos y cerca de 500 evacuados por la tormenta tropical Pilar en El SalvadorLas lluvias producidas por la tormenta tropical Pilar ya han causado la muerte de tres personas, según datos oficiales, y la evacuación, de manera preventiva, de cerca de 500 personas.

Fuente: CNNEE | Leer más ⮕

ELDIARIOES: Shipra Narang, urbanista jefa de ONU-Habitat: 'Menos coches y más árboles significa más felicidad'Shipra Narang Suri nació en Nueva Delhi hace 48 años, pero vive en Nairobi (Kenya) como jefa de Prácticas Urbanas de ONU-Hábitat, el programa de Naciones Unidas para los asentamientos urbanos.

Fuente: eldiarioes | Leer más ⮕

CNNEE: Una ballena hunde a un deportista de windsurf en Australia | VideoEl deportista de windsurf australiano Jason Breen capturó con su GoPro el momento en que una ballena lo derribó de su tabla. Seven Network Australia | Mundo | CNN

Fuente: CNNEE | Leer más ⮕

CNNEE: Lo más destacado de la gala del Balón de Oro 2023 | VideoLos mejores futbolistas del planeta se encuentran en París para la entrega del premio Balón de Oro. Te traemos algunos de los looks más destacados de la | Deportes | CNN

Fuente: CNNEE | Leer más ⮕

CNNEE: Más de 1.000 Spider-Man en el obelisco: Argentina rompe récord Guinness | VideoUna multitudinaria convocatoria de Spider-Man en el obelisco de Buenos Aires busca batir un nuevo récord guinness. Según informa Reuters, unas 1.000 | Mundo | CNN

Fuente: CNNEE | Leer más ⮕