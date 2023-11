Al menos 60 detenidos en disturbios en el aeropuerto de la república rusa de Daguestán ante la llegada de vuelos de Israel

Entre los heridos se encuentran nueve policías, dos de los cuales tuvieron que ser hospitalizados, según el departamento del Ministerio del Interior para el distrito federal Cáucaso norte, que añadió que han sido identificados más 150 participantes en los disturbios.

De acuerdo con medios rusos como Echo de Daguestán, durante los disturbios se gritaron consignas antisemitas y "Allahu Akbar" (Alá es grande). También se escucharon disparos. Algunos corrieron hacia la pista de aterrizaje e intentaron subirse a un avión que había llegado de Tel Aviv, según vídeos difundidos en las redes sociales.

El fiscal general de la Corte Penal Internacional: "Israel no solo tiene obligaciones morales, sino también legales que debe cumplir" "Estos suministros deben llegar a los civiles de Gaza sin demora", dijo en una rueda de prensa tras visitar el paso fronterizo de Ráfah, que conecta el norte del Sinaí egipcio con el enclave palestino.

“Niños, mujeres, hombres, ancianos no pueden ser sacados de sus casas y ser tomados como rehenes por ninguna razón cuando este tipo de actos tienen lugar. No pueden no tener una investigación y no pueden no tener castigo porque este tipo de crímenes que hemos estado viendo todos, lo que vimos el 7 de octubre, son serias violaciones del derecho internacional humanitario”, relató en su intervención.

