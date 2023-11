Aitana Bonmatí 'orgullosa de ser referente' con el Balón de Oro

Aitana Bonmatí, Balón de Oro, "orgullosa de ser referente" nada más llegar a su casa en Sant Pere de Ribes (Barcelona) tras ganar el Balón de Oro 2023 y jugar con la selección española. Tras estos días trepidantes, la mejor jugadora del mundo ha dicho estar "orgullosa" de este premio, que le permitirá ser "referente" para "más niñas".

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

YO_DONA: El vestido de Aitana Bonmatí para recibir el Balón de Oro, al detalle: transparencias y brillosEl Teatro del Châtelet de París acogió el lunes 30 de octubre la entrega del Balón de Oro 2023. Una de las premiadas de la noche fue Aitana Bonmatí, que, además de recoger su...

Fuente: yo_dona | Leer más ⮕

SEXTANOTICIAS: Aitana Bonmatí conquista el Balón de Oro como broche a su perfecto 2023Aitana Bonmatí ya es Balón de Oro. La catalana, gran estrella del Barça y de España, concluye una temporada impoluta en la que lo ha ganado todo. El Mundial, broche dorado de la mejor jugadora del planeta.

Fuente: sextaNoticias | Leer más ⮕

INFORMATIVOST5: Aitana Bonmatí hace historia y gana el Balón de Oro 2023Informativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 | Leer más ⮕

ELDIARIOES: Aitana Bonmatí gana el Balón de Oro 2023: 'Tenemos una responsabilidad dentro y fuera del campo'Después de ganar la Liga, la Champions y la Supercopa de España con la camiseta blaugrana y el Mundial con la de la Selección, Aitana Bonmatí llega a lo más alto y gana el Balón de Oro.

Fuente: eldiarioes | Leer más ⮕

EXPANSIONBOLSA: Aitana Bonmatí logra el Balón de Oro y sucede a su compañera Alexia PutellasBonmatí, de 25 años, recibió el galardón de manos del número uno del mundo del tenis, el serbio Novak Djokovic, un premio conseguido gracias a su victoria en el Mundial con España

Fuente: ExpansionBolsa | Leer más ⮕

EXPANSIONBOLSA: Aitana Bonmatí logra el Balón de Oro y sucede a su compañera Alexia PutellasBonmatí, de 25 años, recibió el galardón de manos del número uno del mundo del tenis, el serbio Novak Djokovic, un premio conseguido gracias a su victoria en el Mundial con España

Fuente: ExpansionBolsa | Leer más ⮕