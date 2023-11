Advertencias para cuidar tu piel al elegir cosméticos

¿Qué tienes en cuenta a la hora de comprar cosméticos? ¿Que sean los más ‘regrameados’? ¿O el último hit de la K Beauty? Ojo, porque algo tan inofensivo puede acarrear serios problemas (a largo y corto plazo) en tu piel. Estos son los chivatos epidérmicos que nos advierten de que algo no va bien... Una buena crema hidratante, o cualquier otro cosmético, son básicos para alimentar la piel y conseguir mantener una buena rutina de belleza diaria.

Pero entre tanta oferta, a veces no es tan fácil elegir qué es lo que mejor nos funciona o realmente necesita nuestra piel. Es fácil dejarse seducir por los encantamientos del marketing o el dictamen de las redes sociales, y aunque así sea, si sientes que tu piel no está cómoda con tu último régimen de cuidado facial, no sigas… Según Pedro Catalá, Doctor en Farmacia y creador de la marca cosmética orgánica Twelve Beauty , hay al menos cinco advertencias que nos indican que algo no va bien: 1.Si el tono de la piel aparece apagado. 2.Si aparecen zonas congestionadas (mejillas, nariz, barbilla y frente).

