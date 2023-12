La ex vicesecretaria general del PSOE Adriana Lastra presidirá la comisión del Congreso de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género mientras que la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo seguirá en Igualdad. Así, el Congreso de los Diputados ha constituido este lunes sus 23 comisiones parlamentarias legislativas y el PSOE presidirá 11 de ellas, mientras que Sumar encabezará cinco, el PP cuatro, ERC dos y el PNV una.

Además Junts estará presente en la comisión no legislativa de Seguridad Vial, por lo que la mayoría de los socios de investidura de Pedro Sánchez, a excepción de EH Bildu, tiene alta representación en estos órganos. Vox se ha quedado fuera de todo cargo en esta XV Legislatura. A lo largo del día, el Congreso de los Diputados ha sido un ir y venir de diputados por los pasillos que iban pasando de sala en sala para estar presentes en las comisiones parlamentarias que tenían asignada





