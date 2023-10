Admiten demanda de inconstitucionalidad contra contrato minero que causa protestas en Panamá

Se trata de una compañía que explota ese metal en el país centroamericano y que pertenece a la compañía canadiense First Quantum.

La demanda de inconstitucionalidad fue interpuesta el lunes ante la Corte Suprema de Justicia, por el abogado Juan Ramón Sevillano Callejas, y va contra el artículo 1 de la ley, numeral que se refiere a la aprobación o desaprobación en la Asamblea Nacional de Panamá, en los contratos que el Estado sea parte o tenga interés, pero cuya celebración no esté reglamentada previamente, entre otras consideraciones, según la gaceta oficial con la ley.

Desde este lunes, en diversos puntos de Panamá, principalmente en la capital, hay protestas, enfrentamientos, bloqueos en las calles, paro educativo y pérdidas económicas debido al contrato que, según un comunicado de la Corte Suprema, pasará a manos del procurador de la Administración, quien en no más de 10 hábiles deberá emitir su opinión, como procedimiento inicial. headtopics.com

Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) —grupo que originalmente convocó a las movilizaciones— dijo a CNN que, si la Corte falla y ordena al Ejecutivo la derogación del contrato ley,"se acaba el problema"; de lo contrario, seguirán en las calles, por considerar que viola la ley desde su forma de aprobación, que -a su juicio- no representa los mejores intereses de Panamá,...

Este mismo jueves, la Cámara de Comercio de Panamá pidió a la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie en derecho y de forma expedita ante las diversas demandas presentadas individualmente. También exigió al Gobierno de Panamá que decrete cuanto antes una moratoria de la actividad minera y que establezca una fecha para la revisión del Código Minero. headtopics.com

