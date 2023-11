Adiós para siempre: estos 26 celulares dejan de ser compatibles con WhatsApp desde este 1 de noviembre

Antes de revisar el listado, te explicamos con detalles que estos cambios (o despedidas), son porque WhatsApp requiere Android 4.1, iOS 12 o sistemas operativos superiores a estos mencionados. Y los smartphones que les vamos a mencionar ya tienen rato largo sin hacer una actualización.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BBCMUNDO: Hamás: “El grupo de WhatsApp estaba en silencio, todos estaban muertos”Palestinos que viven en el Reino Unido le cuentan a la BBC cómo se enteraron del destino de su familia en Gaza.

Fuente: bbcmundo | Leer más ⮕

20M: Esta empresa española ha logrado que hasta tu abuela use inteligencia artificial sin esfuerzo y desde el móvilConseguir que la inteligencia artificial generativa (sistemas tipo ChatGPT) esté al alcance de todo el mundo parecía una utopía. Entonces llegó Luzia a nuestros móviles, concretamente a nuestros WhatsApp y Telegram. Seis meses después hay 17 millones de personas en el mundo usando este 'chatbot' desarrollado en España.

Fuente: 20m | Leer más ⮕

INVERTIA: Estos son los trabajadores a los que sus empresas pueden obligar a jubilarse forzosamente en 2024Con el año 2024 a la vuelta de la esquina, ciertos trabajadores enfrentan la posibilidad de jubilarse antes de lo previsto. Descubre qué grupos podrían verse afectados a la jubilación forzosa impuesta por sus empresas.

Fuente: Invertia | Leer más ⮕

HOLAFASHION: Evita estos errores al combinar tus mocasines y serás la más elegante siempreDescubre los consejos para tener un look impecable con tus mocasines favoritos

Fuente: HOLAFashion | Leer más ⮕

INFORMATIVOST5: Estos videojeugos marcaron tu infancia si naciste en la década de los 2000Informativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 | Leer más ⮕

FAYERWAYER: Dragon Ball: Estos son los cinco planetas más importantes del manga y animéAdemás de la Tierra, hay mundos fundamentales que le dieron muchas emociones a las historias de Dragon Ball.

Fuente: fayerwayer | Leer más ⮕