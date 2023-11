Acusan a un piloto de amenazar con dispararle al capitán del vuelo si se desviaban por una emergencia médica, dicen las autoridades

Dunn utilizó un arma peligrosa para agredir e intimidar a un miembro de la tripulación e interfirió en la capacidad de esa persona para desempeñar sus funciones, afirman los documentos. Dunn, que era el primer oficial de la tripulación,"le dijo al capitán que le dispararía varias veces" tras un desacuerdo sobre el posible desvío del vuelo por un problema médico de un pasajero, según la Oficina del Inspector General.La declaración de la agencia no detallaba qué aerolínea operaba el vuelo, pero Delta dijo a CNN en un comunicado:"Este primer oficial ya no está empleado en Delta".

Cuando se le preguntó sobre el estado de la licencia de piloto Dunn, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) dijo a CNN:"Jonathan J. Dunn no tiene el certificado médico actual de la FAA, que se requiere para volar".

Dunn tenía la autorización de llevar un arma a bordo del avión gracias al programa Federal Flight Deck Officer de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), según la oficina del inspector general.El programa Federal Flight Deck Officer se desarrolló a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y consiste en formar y armar a los pilotos para hacer frente a un ataque en vuelo, como un intento de secuestro.

Lo que sabemos del piloto de Alaska Airlines fuera de servicio acusado de intentar apagar los motores de un avión en pleno vuelo

