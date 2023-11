Acuerdos políticos en España generan protestas y preocupación

Algunos de los acuerdos entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y varias agrupaciones políticas regionales han dado lugar a protestas masivas, a la radicalización de la derecha española, e incluso, en el caso del pacto alcanzado con Junts per Catalunya, a una preocupación insólita del

20M: Junts confirma que votará a favor a pesar de su malestar: 'Nosotros cumplimos los acuerdos'Aitor Esteban (PNV) reta a Abacal a denunciar con la Constitución en la mano a Sánchez por traición: 'Quién ha iniciado este proceso de investidura es el Rey ¿Es que Felipe VI es un golpista anticonstitución?

20M: Hurkacz, en directo: última hora y resultado del partido del MastersEl serbio se mide a Hurkacz en el último duelo de fase de grupos sin garantías de pasar a semifinales aunque gane...

20M: Rublev, en directo: última hora y resultado del segundo partido del Masters 2023El murciano se mide a Rublev en un partido clave para sus opciones en las ATP Finals...

20M: El insomnio crónico afecta al 15% de la población adulta en EspañaEl insomnio crónico en España supera ya el 15% de la población adulta, con un efecto muy negativo sobre la calidad de vida, así como la salud física y mental de quienes lo padecen. Las mujeres se ven afectadas en mayor proporción que los hombres. La alimentación, especialmente la avena, juega un papel importante en la calidad del sueño.

EXPANSİONCOM: Bruselas mejora su previsión de PIB de España en 2023 hasta el 2,4%Las nuevas previsiones macroeconómicas del Ejecutivo comunitario, que están basadas en la prórroga presupuestaria que envió en octubre el Gobierno en funciones, anticipan que el dé

MKDİRECTO: LLYC, Apple Tree y Prodigioso Volcán, las consultoras de RRPP más atractivas para trabajar en EspañaLLYC es la consultora de comunicación y RRPP mejor valorada para trabajar en España, según el informe 'BEST AGENCY TO WORK FOR' de SCOPEN.

