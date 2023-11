Accesibilidad en los videojuegos: Armored Core VI sorprende

"Accesibilidad" es un término muy amplio, incluso si lo reducimos únicamente al mundillo de los videojuegos. La idea se resume a hacer que el mayor número de personas posible pueda disfrutar de los títulos que les interesan, aunque cada estudio busca ese mismo resultado de maneras bastante distintas. En Occidente tenemos bastante interiorizadas cosas como la narración de textos, el ajuste de subtítulos o presionar botones en lugar de pulsarlos repetidamente en las secuencias QTE.

Todo eso es fantástico, pero me da que el diseño accesible de mecánicas y sistemas no se reconoce lo suficiente. Y en ese sentido, Armored Core VI: Fires of Rubicon ha sido una más que grata sorpresa. Es un juego duro, vaya, como todo lo que hace FromSoftware; y de hecho recuerdo cómo el primer día había mil y un "filtrados" por el helicóptero AH12 del tutorial o el infame AAP07 Balteus

:

