Abonos a 1 euro para residentes: la oferta salvaje que gana el concurso del parking público ante el Congreso de los Diputados

La adjudicación, firmada la semana pasada por el área de Movilidad, entrega a la unión de empresas Empark y a Edhinor la gestión del aparcamiento municipal de Cortes a cambio de la ventajosa oferta para los residentes ya citada, a la ejecución de varias obras de renovación de las instalaciones y a un canon fijo de 1.015.000 euros, más de 300.000 euros por encima de lo que inicialmente pedía el consistorio, entre otros.

La citada zona de influencia que marca quiénes podrán ser los beneficiarios de las plazas públicas se sitúa en la mayor parte del barrio de Cortes (distrito Centro), aunque también se extiende a una pequeña parte del barrio de los Jerónimos (Retiro), como se observa en el mapa municipal que fija las calles que abarca.

El de Cortes es la tercera privatización de un aparcamiento ya existente adjudicada el equipo de Almeida. En los dos casos anteriores el precio de las plazas no destinadas a la rotación había suscitado polémica, debido a que el consistorio había elegidoen el caso del Carmen y una de las más elevadas en Santo Domingo. En el caso del Carmen, el peso de las ofertas a la baja era del 10% de los puntos totales, la mitad que en Cortes.

Los 24.

