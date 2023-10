Abascal responde a Olona tras acusarle de desviar dinero público en Vox: 'Estamos absolutamente tranquilo

Santiago Abascal ha respondido a Macarena Olona y su acusación de haber desviado 11 millones de euros de Vox, siete de los cuales habrían ido la fundación que preside el propio Abascal. El líder de Vox no solo no lo ha desmentido, sino que cree que han desviado poco, aunque no utiliza esta palabra. "Dicen que desvío, de desvío nada. Hemos decidido dar el dinero a una fundación. Dicen que siete millones, si pudiéramos hubieran sido 77 millones".

"Este imperio que se ha erigido sobre Vox es un imperio que a la fecha tiene una cifra concreta de dinero público desviado desde Vox a todo un entramado societario", aseguró además Olona. "Ha pasado del todo por la patria a todo por la pasta", dijo. Unas horas después ha llegado la respuesta de Abascal: "De desvío nada. El partido decide anualmente dar una cantidad a la fundación para cumplir con sus objetivos.

