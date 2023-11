¿A quién beneficia la propuesta de ley de amnistía del PSOE? Incluirá a los CDR y a Tsunami Democràtic

Y sobre todo con ataques continuos a la policía. Además, la Guardia Civil señala como líder de Tsunamic Democràtic a Marta Rovira, Secretaria general de ERC que a día de hoy continúa fugada en Suiza. Ella sería una de las muchas beneficiadas de la ley de amnistía.

INVERTIA: Sánchez acepta amnistiar delitos de corrupción y terrorismo a cambio de los votos de Junts y ERCEl pacto del PSOE con Junts y ERC incluye borrar los delitos de terrorismo de los CDR y Tsunami Democràtic.

ELDIARIOES: El Govern alerta de que la amnistía que negocian PSOE y Junts dejaría fuera a los encausados del Tsunami DemocràticEl Govern catalán asegura que no está involucrado en las conversaciones para la investidura de Pedro Sánchez, que deja para los partidos, pero este martes ha sido el encargado de lanzar una de las advertencias más duras de lo que va negociación.

EXPANSIONCOM: El PSOE visita a Puigdemont para cerrar su apoyo en la investiduraEl secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se ha reunido este lunes con el ex president Carles Puigdemont en las dependencias que los diputados de Junts per Catalunya/Lliures per Europa tienen en el Parlamento Europeo.

A3NOTICIAS: El PSOE plantea registrar la amnistía antes de la investidura de Pedro SánchezEl texto de la ley de amnistía podría llegar antes del debate de investidura de Pedro Sánchez.

A3NOTICIAS: Feijóo califica de 'humillación y rendición' la imagen del secretario de Organización del PSOE con PEl secretario de Organización del PSOE mantenía una reunión con Carles Puigdemonto para hablar de la amnistía y la legislatura. Una imagen que ha criticado el PP y Vox.

PSOE y ERC alcanzan un acuerdo sobre una futura ley de amnistía

