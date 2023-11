15 soldados israelíes muertos en Gaza desde el inicio de la incursión terrestre

También el martes, cuatro soldados de la Brigada Givati de las Fuerzas de Defensa de Israel murieron durante operaciones terrestres en Gaza.El Ministerio de Asuntos Exteriores de Jordania ha anunciado este miércoles la retirada de su embajador en Tel Aviv hasta que “Israel detenga su guerra en Gaza”, si bien en el comunicado oficial no ha hecho mención de mantener o romper relaciones con el Estado judío.

De acuerdo con el comunicado, Al Safadi ordenó al departamento correspondiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Expatriados que informara a su homólogo israelí que “no devolviera a su embajador que había abandonado previamente el Reino”.

El paso fronterizo entre Gaza y Egipto se abre por primera vez para evacuar a un número limitado de heridos y extranjerosLos muertos en Gaza por los bombardeos israelíes han subido a casi 8.800, y los heridos son más de 22.219, ha informado este miércoles Ashraf Al Qudra, portavoz del Ministerio de Sanidad del enclave, controlado por el grupo islamista Hamás.

El Hospital de la Amistad Turco-Palestina, el único de Gaza que trata a pacientes de cáncer, dejó de funcionar tras quedarse sin combustible y sufrir desperfectos por ataques israelíes estos días, informó este miércoles el Ministerio de Sanidad de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

Sanidad advirtió que hay muchos temores por la situación de otros 2.000 pacientes de cáncer en Gaza, mientras que 16 de los 35 centros médicos del enclave dejaron de funcionar por falta de combustible.

Robles dice que España está preparada para evacuar a españoles que puedan salir de GazaEl Ministerio de Interior de Gaza ha confirmado este miércoles que ha autorizado la salida de extranjeros de varias nacionalidades de la Franja, bajo control del grupo islamista pa

Fuente: expansioncom | Leer más ⮕

