Xbox يسهل ممارسة الألعاب التى تركز على تخصيص المفاتيح بوحدات التحكم

طريقة جديدة لتخصيص أزرار لوحة المفاتيح، إذا كان لديك وحدة تحكم Xbox Elite اللاسلكية Series 2 ووحدة تحكم Xbox Adaptive فيمكنك الآن تخصيص مفاتيح لوحة مفاتيح محددة للأزرار الموجودة على وحدة التحكم الخاصة بك. وهذا من شأنه أن يسهل ممارسة الألعاب التي تتمتع بدعم محدود لوحدات التحكم أو التي تحتوي فقط على الكثير من عناصر التحكم المختلفة، وفقا لتقرير theverge.

بينما يمكنك أيضًا تعيين العديد من مفاتيح التعديل، مثل Ctrl وShift وAlt وWin، إلى زر تحكم واحد، يمكنك فقط تضمين مفتاح واحد غير معدل، مثل "C"، معهم ، ولكن هذا يمكّنك من تعيين تسلسلات كاملة، مثل "Ctrl + Shift + C،" على زر واحد، ويمكنك قراءة المزيد حول تعيين وحدة التحكم إلى لوحة المفاتيح وكيفية استخدامها على موقع Xbox الإلكترونى .

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