WhatsApp: تعرف على من تفاعلت معه أكثر وأيهما تستوعب ذاكرة هاتفك

يشعر العديد من المستخدمين بالقلق أو الانزعاج بشأن امتلاء ذاكرة واتساب، ولكن الآن سهل واتساب هذه المشكلة عليهم.

لا يدرك عدد كبير من المستخدمين الثغرات الخفية في واتساب والتي يجب معرفتها. إحدى الطرق السهلة هي معرفة من تفاعلت معه أكثر. توضح الأسطر التالية طريقة الميزة الجديدة التي يمكنك من خلالها معرفة بسهولة من أرسلت إليه أكبر عدد من الرسائل على واتساب وأي الدردشات تستهلك معظم ذاكرة هاتفك.2. انقر على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا.أعلنت شركة Meta مؤخرًا عن خططها لإطلاق ميزة لدعم مكالمات الفيديو والصوت من جهات خارجية في عام 2027.

وفي الوقت نفسه، أكدت شركة التكنولوجيا العملاقة أن خصوصية وأمان مستخدمي WhatsApp تظل على رأس أولوياتها على الرغم من هذه الخطوة.وفي تطور منفصل، ورد أن WhatsApp تختبر ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بفتح تحديثات الحالة مباشرة من قائمة الأشخاص الذين شاهدوا حالتهم. مع أحدث تحديث، يقوم التطبيق المملوك لشركة Meta بتوسيع هذه الوظيفة إلى الورقة التي تعرض من شاهد حالتك. الآن، سيلاحظ المستخدمون حلقة خضراء حول صورة ملف تعريف جهة اتصال في قائمة المشاهدين إذا كانت جهة الاتصال هذه قد نشرت أيضًا تحديثًا للحالة.

Whatsapp ذاكرة الهاتف تحديثات الحالة تفاعل دردشات

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